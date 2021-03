Shakhtar Donetsk-Roma 1-2, le pagelle: il ritorno di Mayoral. La doppietta dello spagnolo vale la qualificazione. La difesa è solida – VIDEO

Pagine Romaniste (R.Gentili) – La Roma stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Dopo il 3-0 dell’andata, i giallorossi vincono anche il ritorno della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. La formazione di Fonseca – ancora mattatore del suo passato – all’Olimpico di Kiev passa per 1-2. Al 48’ Mayoral porta in vantaggio la Roma, mettendo un’ipoteca in più sul passaggio del turno. Dieci minuti e gli ucraini si fanno sotto con Junior Moraes. Punta nell’orgoglio, arriva il raddoppio. Il reparto offensivo si accende: passaggio illuminante di Pedro, Perez taglia e mette dentro per Mayoral che non sbaglia.

LE PAGELLE

Pau Lopez 7 – Ad una prima imprecisione in impostazione, segue una prestazione attenta. Presente nelle uscite, non si fa trovare impreparato sulle conclusioni degli ucraini. Non può granché sul pareggio, respinge subito dopo un insidioso tentativo. Ci mette la manona sul tiro di Marlos negli ultimi minuti.

Ibanez 5 – Fa rifiatare Mancini, a cui lascia il posto nella ripresa. Vive una gara di sofferenza: Salomon lo impegna diverse volte. Con le buona, e soprattutto con le cattive riesce a limitarlo. La foga negli interventi lo portano a riceve l’ammonizione. (Dal 46’ Mancini 5,5 – Riposo a metà. Tenuto a riposo per la gara di domenica contro il Napoli, entra per sostituire Ibanez. In occasione del vantaggio mostra un atteggiamento troppo molle).

Cristante 6,5 – Pellegrini siede in panchina e la fascia di capitano finisce sul suo braccio. La onora disputando la solita gara di concentrazione in entrambe le fasi.

Kumbulla 6,5 – Non ripete la gara di Parma. Buona parte delle discese ucraine nascono dal suo lato, risponde con continua attenzione lasciando spazio a poche sbavature.

Karsdorp 6,5 – Il riposo nella gara contro il Parma dà i suoi frutti. Tra i più propositivi, dai suoi piede partono diverse le sortite offensive giallorosse. Non rinuncia alla fase difensiva. Serve l’assist per il vantaggio, rovina una gara completa con l’ammonizione. Salterà l’andata dei quarti. (Dal 58’ – Bruno Peres 5,5 – Rischia tantissimo su Matvienko).

Diawara 7 – Brilla di più rispetto a Villar. Non appena ne ha la possibilità cerca la verticalizzazione, come quella che manda in porta Mayoral nel primo tempo. Prezioso anche nello sporcare le linee di passaggio. (Dal 58’ Pellegrini sv).

Villar 5,5 – La convocazione in nazionale U21 non riesce a portarlo fuori dal momento di flessione. Un paio di buone giocate e diversi recuperi.

Spinazzola 6 – Vede gli ucraini scendere diverse volte dalla sua parte. Decide di cambiare marcia e si porta in avanti. Pur trovando sempre il raddoppio, sporadicamente crea scompiglio. Aiuta Kumbulla a controllare Tete. (Dal 58’ Calafiori sv – Ritrova il campo dopo mesi (ultima apparizione a dicembre) e colleziona il terzo gettone in Europa League).

Carles Perez 6 – Torna titolare dopo due mesi. Riesce a portare la manovra giallorossa in area avversaria. Realizza anche un prezioso recupero nel primo tempo. Mette Pedro davanti alla porta per il raddoppio, ma il connazionale non sfrutta. Pochi minuti dopo il copione si inverte. Con un dialogo tutto spagnolo, serve a Mayoral il pallone del raddoppio e – quindi – del passaggio del turno.

Pedro 5,5 – Si fa vedere solamente quando accelera nelle ripartenze. Nella ripresa si divora il pallone del possibile raddoppio, rimedia dando il via all’azione del raddoppio (Dal 75′ El Shaarawy sv).

Borja Mayoral 7 – Nel primo tempo è tutt’altro che perfetto. Pecca di freddezza nella chance ad inizio gara e non riesce a far salire la squadra. Trova poi la doppietta che ipoteca il passaggio del turno. Che sia il segnale di un possibile ritorno? Ai posteri l’ardua sentenza.

Allenatore: Fonseca 7 – Per la prima volta da quando la competizione è denominata con l’odierno nome, la Roma accede ai quarti. Lo fa attraverso una doppia prestazione attenta e propositiva. Nel suo vecchio stadio la formazione giallorossa inizia gestendo il risultato (3-0) dell’andata. Nella ripresa affonda e trova due reti. Inviato da Roberto Oggi alle ore 20:47 Questo è il titolo Shakhtar Donetsk-Roma 1-2, le pagelle: il ritorno di Mayoral. La doppietta dello spagnolo vale la qualificazione. La difesa è solida.