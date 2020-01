Sgarbi, beffe e gol: è il Roma-Juventus di Florenzi e Ronaldo

Dalla svolta americana della Roma nella stagione 2011-12, le cose contro la Juventus non sono andate così male quando i bianconeri si sono presentati all’Olimpico: 5 vittorie (tenendo in conto anche la Coppa Italia) e 3 pareggi sono risultati di tutto rispetto se si pensa che la Juventus in questi anni ha sempre vinto lo scudetto. Nell’ultimo incrocio c’è stato il faccia a faccia tra Florenzi e Cristiano Ronaldo, quando il portoghese disse al capitano della Roma: “Sei troppo piccolo per parlare“. Frase tagliente, tanto più se accompagnata dal gesto con la mano che universalmente indica una persona dall’altezza modesta. La rivincita arrivò al 34′ del secondo tempo, quando Florenzi mise a segno la rete del vantaggio, prima che Dzeko bissasse per il 2-0 finale. Domenica i due saranno di nuovo contro, davanti ai 60mila dell’Olimpico: a decidere chi sarà il piccolo o il grande, come sempre, penserà il campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.