Sfregiato murale con la coppa dedicato a Mourinho

Corriere della Sera (G. Piacentini) – In pochi giorni era diventato una meta di pellegrinaggio per i tifosi, che accorrevano per scattare un selfie davanti a Mourinho, imperatore giallorosso raffigurato come Giulio Cesare in un murale davanti alla fermata della metro al Circo Massimo.

Ma l’entusiasmo ha fatto scattare il vandalismo di qualcuno, e come in passato era già successo per il murale raffigurato Francesco Totti nel rione Monti, nella notte di sabato è stato deturpato l’omaggio che l’artista Harry Grab aveva fatto a Mourinho dopo la vittoria della Conference League. Cancellati la parte superiore del busto del tecnico e il logo della Roma: verrano restaurati, nella speranza che non ci sia un altro sfregio.