Corriere dello Sport – La guarderanno davvero in tutto il mondo. La stracittadina verrà trasmessa da molteplici emittenti internazionali non soltanto per il prestigio del match; a giocare, infatti, saranno calciatori provenienti da 22 Stati di tre continenti diversi, Europa, Africa e Sudamerica. Dopo l’Italia il Paese più rappresentato è la Spagna (Hermoso, Angelino, Gila e Pedro). Seguono l’Argentina (Castellanos e Soulé), la Polonia (Ziolkowski e Zelezny), la Grecia (Tsimikas e Mandas), l’Olanda (Rensch e Noslin), la Francia (Koné e Guendouzi) e il Marocco (El Aynaoui e Belahyane). Previsti oltre 30 gradi durante il match.