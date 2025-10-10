Netta affermazione della Costa d’Avorio di Evan Ndicka, che nella nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 travolge le Seychelles con un clamoroso 0-7.

Gli Elefanti hanno imposto il proprio dominio sin dai primi minuti, chiudendo virtualmente la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Sangaré, Agbadou, Diakité e Guessand. Con questo successo, la Costa d’Avorio sale in vetta al Gruppo F con 23 punti, superando di una lunghezza il Gabon. Il commissario tecnico Faé ha scelto di concedere un turno di riposo a Evan Ndicka: il difensore della Roma è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro.