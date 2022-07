Settimana decisiva per Frattesi: Pinto aspetta la risposta definitiva del Sassuolo

Il Tempo (E.Zotti) – La prossima settimana sarà decisiva per quanto riguarda Frattesi. La pazienza di Tiago Pinto si è quasi esaurita e il gm si aspetta una risposta definitiva del Sassuolo. Se Carnevali decidesse di abbassare il prezzo del centrocampista la trattativa subirebbe un’accelerata improvvisa, con il giocatore che potrebbe raggiungere la squadra per la seconda parte del ritiro in Portogallo. In caso contrario la pista Frattesi potrebbe essere abbandonata del tutto per virare su un altro obiettivo. José Mourinho ha fretta di accogliere gli altri due rinforzi chiesti a centrocampo e Pinto è intenzionato ad accontentarlo. Sul mercato la Roma non aspetta più nessuno.