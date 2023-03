Serra torna ad arbitrare dopo il caso Mourinho. Il fischietto designato per Venezia-Como

Sorpresa nelle designazioni arbitrali dell’AIA. Per la 31ª giornata di Serie B è stato scelto il fischietto di Torino Marco Serra, che dirigerà Venezia-Como. L’arbitro è stato protagonista della oramai famosa e accesa discussione con Mourinho durante Cremonese-Roma dello scorso 28 febbraio, che ha poi portato prima alla espulsione e poi alla squalifica per due giornate al tecnico giallorosso. Dopo lo stop forzato e il deferimento ricevuto dalla Procura della Figc, Serra torna ad arbitrare nella serie cadetta.

