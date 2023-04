Serra ci ricasca: dopo Mou, rosso e lite con Vanoli

Dopo aver espulso e fatto infuriare Mourinho a Cremona, l’arbitro Serra ha mostrato il cartellino rosso al tecnico del Venezia Vanoli, trattenuto a stento dai suoi collaboratori durante l’incontro contro il Como. L’arbitro rientrava proprio ieri dalla sospensione per la lite con Mourinho. Alla fine del primo tempo, i lagunari pareggiano con Candela e l’allenatore Paolo Vanoli esulta stringendo i pugni, poi si gira verso la panchina del Como uscendo dall’area tecnica. In quel momento, il quarto Mucera segnala qualcosa a Serra che ammonisce Vanoli. Quest’ultimo, però, non ci sta e inizia a protestare, vedendosi così estratto il secondo giallo e, di conseguenza, costretto così ad allontanarsi dal campo. Una decisione che manda su tutte le furie Vanoli, trattenuto a stento dai suoi collaboratori. Per la cronaca, il Venezia ha battuto il Como 3-2.