Serra alle Iene: “Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho”

Le iene in onda stasera su Italia 1, con un servizio di Lorenzo Roma hanno provato a ricostruire l’accaduto tra Mourinho e Serra. L’inviato delle Iene ha sottoposto il video ad un esperto del linguaggio labiale, Giuliano Callegari. Per ricostruire il dialogo tra i due protagonisti della vicenda. Per la prima volta Serra ha fornito la sua versione dei fatti. Queste le sue dichiarazioni:

“Non ho detto quelle parole, ma un’altra cosa, ovvero ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area”

In sintesi nonostante la ricostruzione di un esperto esterno, Serra continua a negare quanto successo con lo Special One.