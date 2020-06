Serie A, Verona-Cagliari 2-1. Di Carmine regala tre punti all’Hellas

Termina 2-1 il match tra Verona e Cagliari al Bentegodi. Di Carmine mette a segno la doppietta vincente al primo tempo (14′, 26′), non basta la rete di Simeone al 43′ per regalare il pareggio alla formazione allenata da Walter Zenga. I padroni di casa restano in 10 al 35′ a causa dell’espulsione di Borini: decisivo l’intervento del VAR. L’arbitro Manganiello estrae il cartellino rosso anche per Cigarini al 70′ per doppia ammonizione ed entrambe le squadre rimangono con un uomo in meno. Grazie ai 3 punti conquistati il Verona si porta al settimo posto in classifica, con 38 punti, alle spalle del Napoli.