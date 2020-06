Serie A, Inter-Sampdoria 2-1. Lukaku e Martinez firmano il successo nerazzurro

Si conclude l’ultimo dei 4 recuperi della 25esima giornata di Serie A che hanno inaugurato il ritorno del massimo campionato italiano dopo uno stop durato oltre tre mesi. Termina 2-1 il match a San Siro tra Inter e Sampdoria. Dopo 2 minuti va in rete Christain Eriksen, ma l’arbitro Mariani annulla per fuorigioco. E’ Romelu Lukaku a segnare il gol dell’1-o al 10′ del primo tempo, su assist del danese, e come aveva fatto anche N’Koulou ieri, esulta inginocchiandosi, in omaggio di George Floyd e del movimento Black Lives Matter. Raddoppia Lautaro Martinez al 33′, non basta la rete di Morten Thorsby al 53′ per pareggiare la partita. La formazione allenata da Antonio Conte porta a casa la vittoria, consolidando il terzo posto, con 53 punti. Resta sedicesima in classifica la Sampdoria, prossima avversaria della Roma mercoledì 24 giugno alle ore 21.45 allo Stadio Olimpico.