Dopo anni tra Serie A, B e C, la Spal dice ufficialmente addio al calcio professionistico. Un’altra pagina triste per il panorama calcistico italiano, che nelle ultime ore ha già visto il Brescia uscire di scena. Stavolta a fallire è il club di Ferrara, storica realtà del centro-nord, che non ha rispettato gli obblighi economici richiesti per l’iscrizione alla prossima Serie C.

Il presidente Joe Tacopina, volto noto anche per il suo passato alla Roma, non ha saldato gli stipendi arretrati né versato la quota necessaria all’iscrizione al prossimo campionato. La squadra si era conquistata la salvezza sul campo nei playout contro il Milan Futuro, ma non è bastato per garantirne la sopravvivenza.

Tacopina, che fu il primo a credere in Daniele De Rossi come allenatore, chiude così la sua esperienza ferrarese nel peggiore dei modi. Ora la Spal dovrà ripartire dall’Eccellenza, con un progetto legato all’imprenditoria locale e un passaggio istituzionale attraverso il Comune, che proverà a salvaguardare la tradizione sportiva biancazzurra. Una ferita profonda per i tifosi e per tutto il territorio.