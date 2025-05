Serie B, terremoto in arrivo? Brescia verso penalizzazione e retrocessione. Samp al playout

Possibile terremoto in Serie B, a campionato finito e con i verdetti – al netto di playoff e playout – già emessi. Il Brescia, infatti, potrebbe ricevere, a causa di un’irregolarità commessa a febbraio per il pagamento di stipendi e contributi, una penalizzazione di 4 punti. Penalità, questa, che sconvolgerebbe lo scenario in basso alla classifica.

Bisogna attendere ovviamente l’ufficialità, però con l’applicazione di quest’ultima Frosinone, Salernitana e Sampdoria guadagnerebbero tutte una posizione. Il Brescia, quindi, andrebbe direttamente in Serie C, il Frosinone sarebbe salvo e Salernitana e Sampdoria si giocherebbero il playout per decidere chi resterà nella serie cadetta e chi, invece, scenderà nella terza serie del campionato italiano.

Messo in sospeso, quindi, l’incontro previsto per domani tra Frosinone e Salernitana, che sarà annullato se la sentenza dovesse essere confermata. A tal proposito, si aspetterà l’udienza di primo grado nei prossimi giorni. In base a quella si deciderà come concludere la classifica di Serie B. Se la sentenza di condanna sarà solida, non si aspetteranno i successivi gradi di giudizio. Se ci saranno margini per l’appello, si aspetterà a giocare il playout.

Non è escluso, infine, un ricorso dello stesso club lombardo alla stessa procedura anche per la scadenza di aprile; in tal caso, se l’irregolarità dovesse essere accertata, l’eventuale penalizzazione ricadrà sulla prossima stagione. Tutto ancora da scrivere. La stagione 2024-2025 ancora sta aspettando una classifica definitiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.