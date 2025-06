La stagione della Sampdoria è stata finora un vero e proprio calvario, ma il destino ha concesso al club blucerchiato un’ultima occasione per restare in Serie B. Dopo essere retrocessa sul campo con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia, la Samp ha potuto beneficiare dell’esclusione del Brescia per motivi amministrativi, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi la salvezza ai playout contro la Salernitana.

Come riportato da Il Secolo XIX, in vista del ritorno – in programma venerdì 20 giugno alle ore 20:30 allo stadio Arechi, la formazione ligure ha scelto di preparare la gara decisiva a Trigoria, nel centro sportivo Fulvio Bernardini, abituale sede degli allenamenti della Roma. Una scelta logistica e strategica, che permette alla squadra di Pirlo di avvicinarsi progressivamente alla Campania.

La rifinitura si terrà invece a Cava de’ Tirreni, per entrare definitivamente in clima partita. Forte del 2-0 ottenuto nella gara d’andata a Marassi, la Sampdoria proverà a completare la missione salvezza, riscattando una stagione disastrosa e mantenendo almeno la categoria cadetta.