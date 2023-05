La festa è cominciata, il Frosinone torna per la terza volta in Serie A. I gialloblù battono 3-1 la Reggina e volano a più 10 punti dal Bari. La squadra dei ciociari torna nel massimo campionato dopo quattro anni. Questa sera una partita bloccata per la prima mezz’ora, ma un colpo di testa di Borrelli sblocca poi la gara. A siglare le altre due reti: Caso e Insigne. Grosso e i suoi ragazzi possono festeggiare. Raggiunto l’obiettivo con tre giornate di anticipo dalla fine del campionato.