Alberto Aquilani nei prossimi giorni firmerà il contratto di due anni con il Catanzaro. Come hai raccontato da TuttoMercatoWeb.com ex allenatore della Fiorentina primavera affronterà la sua seconda avventura su una panchina di Serie B con l’obiettivo primo di salvarsi e poi magari di arrivare ai play-off. La panchina dei giallorossi per l’ex giocatore tra le altre della Roma, sarà la sua seconda avventura in categoria, oltre che ai comandi di una prima squadra. Infatti il romano aveva allenato anche il Pisa portandolo però solo al 13º posto della categoria cadetta.