Battuta d’arresto inaspettata per la Roma Femminile, che dopo un avvio di stagione perfetto trova la prima sconfitta nel big match contro la Fiorentina. Le ragazze di Rossettini, finora protagoniste di un cammino impeccabile, sono incappate in una serata storta al Viola Park, dove le padrone di casa si sono imposte con un netto 5-2.

La partita – valida per la quinta giornata di Serie A Women – è stata pesantemente condizionata dall’espulsione di Heatley, espulsa per doppia ammonizione dopo appena 22 minuti. In inferiorità numerica, la Roma ha comunque provato a reagire, ma la superiorità viola si è fatta sentire nella ripresa.

Nonostante il ko, le giallorosse mantengono il primo posto in classifica con 12 punti, ma la Fiorentina si avvicina pericolosamente, salendo a quota 10. Una battuta d’arresto che riaccende la lotta al vertice e promette un campionato ancora più avvincente.