Serie A, vincono Milan, Lazio, Sassuolo, Lecce e Verona. Ancora aperto il discorso salvezza

Terminano le partite delle 19.30 della 37esima giornata di Serie A. Dilaga il Sassuolo contro il Genoa: 5-0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Traore, Berardi, Caputo (doppietta) e Raspadori. Vince 4-1 il Milan contro la Sampdoria e i rossoneri si portano a -1 dalla Roma in classifica, in attesa della sfida dei giallorossi a Torino alle 21.45, complici la doppietta di Ibrahimovic e i gol di Calhanoglu e Leao, per i blucerchiati va a segno Askildsen, dopo il rigore sbagliato da Maroni. Allo stadio Olimpico 2-0 della Lazio contro il Brescia, grazie alla coppia Correa-Immobile. La Spal, già retrocessa, subisce le reti di Di Carmine (doppietta) e Faraoni, che regalano al Verona la vittoria per 3-0. Il Lecce vince 2-1 contro l’Udinese e tiene ancora aperto il discorso salvezza, portandosi ad un solo punto di distanza dal Genoa 17esimo in classifica, grazie ai gol di Mancosu (dal dischetto) e Lapadula.