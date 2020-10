Serie A, via libera ai fondi di private equity. Roma inserita nella commissione negoziale

Nella giornata di oggi è stato mosso un passo importante per il futuro dei diritti televisivi del calcio italiano. Come riportato da calcioefinanza.it, infatti, con 15 voti favorevoli e 5 astenuti, la Serie A ha aperto ai fondi di private equity. Si procederà ora con la trattativa tra la Lega Serie A e la cordata formata da: Cvc Capital Partners, Advent e Fsi. I proponenti chiedono di rilevare il 10% della media company, chiedendo di incassare, a partire dalla stagione 2024/25, il 10% della differenza tra i proventi per i club nell’anno in corso e quelli percepiti nella stagione 2019/20, fino ad un massimo di circa 40 milioni di euro. Radiocor aggiunge che ad astenersi sono stati Napoli, Lazio, Udinese, Hellas Verona ed Atalanta. La Roma, insieme a Juventus, Bologna, Udinese e Napoli, comporrà la commissione negoziale per trattare con il fondo di private equity.