È da poco terminata allo Stadio Marcantonio Bentegodi la sfida tra Verona e Venezia per 2-1. La gara, valida per la settima giornata di Serie A, ha visto trionfare gli uomini di Paolo Zanetti in rimonta. Gli ospiti avevano trovato il vantaggio al 2′, ma dopo sette minuti Tengstedt aveva ristabilito la parità. A decidere è l’autogol del portiere Joronen all’81’. I gialloblù salgono al decimo posto con nove punti, mentre la squadra di Eusebio Di Francesco resta penultima con 4 punti.