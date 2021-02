Serie A, Verona-Parma 2-1. L’autogol di Grassi e Barak portano i tre punti agli Scaligeri

Nel posticipo del lunedì sera valido per la 22esima giornata di Serie A, il Verona di Ivan Juric vince in rimonta per 2 a 1 contro il Parma di Roberto D’Aversa. Rete in avvio per Kucka su calcio di rigore che all’ottavo minuto porta in vantaggio gli emiliani, risposta immediata però dei felsinei che su sfortunata deviazione di Grassi su tiro di Dimarco trovano la rete del pareggio al 13esimo minuto del primo tempo.

Nella ripresa è decisiva la rete di Barak al 62esimo che trova così la sua quinta rete in questo campionato.

Il Verona ritrova i 3 punti dopo le sconfitte contro Udinese e Roma e vola a 33 punti in classifica. Ennesima sconfitta invece per il Parma di D’Aversa, ancora a caccia dei primi 3 punti da quando è tornato sulla panchina dei crociati gialloblu.