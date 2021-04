Termina 1-2 l’anticipo della 32esima giornata di Serie A tra Verona e Fiorentina al Bentegodi. I viola conquistano la vittoria grazie alla rete di Vlahovic allo scadere del primo tempo su rigore (47′). Raddoppia Cacares nella ripresa (65′), poi la rete dei padroni di casa con Salcedo al 72′. La Fiorentina sale al 13esimo posto in classifica, in attesa delle altre partite, con 33 punti in 32 gare. L’Hellas Verona resta fermo a quota 41 punti, momentaneamente al nono posto.