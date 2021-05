Serie A, Verona-Bologna 2-2. Palacio pareggia la sfida a pochi minuti dalla fine

Si conclude anche l’ultima sfida della 37esima giornata di Serie A tra Verona e Bologna. Nonostante le due squadre abbiano già raggiunto i propri obiettivi, la partita è da subito viva e al 2′ la squadra di casa è avanti: calcio d’angolo battuto da sinistra che trova Gunter a centro area: il centrale calcia verso la porta e trova la di Davide Faraoni che sorprende Rovaglia. Gli emiliani non ci stanno e al 32′ arriva il pareggio di De Silvestri servito da un cioccolatino da Skov Olsen. Prima della fine del primo tempo la traversa di Kalinic è preludio alla seconda metà di gioco. Il centravanti croato infatti sfrutta al meglio il cross di Lazovic e con un guizzo da grande attaccante anticipa Tomyasu e gira d’esterno in porta. A pochi minuti dalla fine però l’intramontabile Palacio che, in scivolata, decreta il pareggio finale.