Serie A, Venezia-Milan 0-2 e Como-Genoa 1-0: nelle sfide delle 12:30 vincono entrambe le squadre lombarde

Nelle due partite delle 12:30 del trentaquattresima giornata di Serie A, si sono giocate Venezia-Milan e Como-Genoa.

Al “Penzo” i rossoneri sono riusciti ad imporsi dopo una partita molto complicata, per i meriti della squadra di Di Francesco, grazie al gol in apertura di Pulisic e in chiusura di Gimenez. I milanesi restano quindi aggrappati al treno europeo, non alzando bandiera bianca.

Sull’altro campo il Como ha di fatto chiuso il discorso salvezza riuscendo a battere i rossoblù con il gol di Strefezza. Secondo stop consecutivo per la squadra di Vieira, che però è anche lei oramai salva.