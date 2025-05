Sconfitta in trasferta per la Fiorentina, che cade 2-1 contro un Venezia concreto e determinato. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, la gara si accende nella ripresa. Al 60’ è Candé a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un corner, approfittando di una disattenzione difensiva viola. Otto minuti dopo, al 68’, Oristanio raddoppia con un gran destro dal limite che si insacca sotto l’incrocio. La Fiorentina prova a reagire e al 77’ Mandrágora accorcia le distanze con una conclusione precisa dal limite dell’area. Nel finale i toscani spingono alla ricerca del pareggio, ma il Venezia si difende con ordine e porta a casa tre punti pesanti. Brutta battuta d’arresto per gli uomini di Palladino, che faticano a trovare continuità.