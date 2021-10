Sorpresa nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il Venezia supera l’ostacolo Fiorentina con una prova di spessore e non consente alla Viola di agganciare la Roma. Il gol decisivo arriva al 36′: Busio lancia in profondità Henry, che scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Terracciano offre all’accorrente Aramu che, a porta vuota, mette dentro. L’espulsione di Sottil al 77′ complica i piani della squadra di Italiano.