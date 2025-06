La Lega di Serie A ha diffuso i criteri per la formazione del prossimo campionato di Serie A, che sarà sorteggiato venerdì 6 alle 18:30 al Teatro Regio di Parma.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le regole

Anche nella prossima stagione la sequenza degli impegni nel girone di andata sarà diversa da quella delle partite nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria.

I turni infrasettimanali si giocheranno nelle giornate 9 e 19.

Il derby non potrà disputarsi né alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). Con la Lazio è prevista l’alternanza degli incontri in casa e in trasferta.

Le società partecipanti alla Champions League non si potranno incontrare con le Società partecipanti alla Europa League e alla Europa Conference League nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32, 35 comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

Le date del campionato

Il campionato prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Nel periodo natalizio si giocherà nel weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre che nel turno infrasettimanale del 6 gennaio.

Turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026.

Soste per le nazionali: domenica 7 settembre 2025, domenica 12 ottobre 2025, domenica 16 novembre 2025 e domenica 29 marzo 2026.