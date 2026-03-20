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Serie A, ufficiali date e orari: Roma in campo anche di venerdì

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, ufficiali date e orari: Roma in campo anche di venerdì

La Lega Serie A ha reso noto il calendario dalla 32ª alla 34ª giornata del campionato, che accompagnerà le squadre fino alla fine di aprile. Per la Roma spicca una novità: la prima gara in programma di venerdì sera.

I giallorossi apriranno infatti il turno il 10 aprile allo Stadio Olimpico contro il Pisa alle 20:45. Successivamente, il 18 aprile, sempre in casa e allo stesso orario, affronteranno l’Atalanta. Il ciclo si chiuderà il 25 aprile in trasferta contro il Bologna, allo stadio Renato Dall’Ara, con calcio d’inizio alle 18:00.

Di seguito il programma completo:

32ª giornata

  • Venerdì 10 aprile: Roma–Pisa (20:45)

33ª giornata

  • Sabato 18 aprile: Roma–Atalanta (20:45)

34ª giornata

Sabato 25 aprile: Bologna–Roma (18:00)

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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