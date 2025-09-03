NewsPrimo pianoSerie A

Serie A, ufficiali date e orari fino alla 12ª giornata: il derby a mezzogiorno

La Lega Serie A ha reso noto il calendario dalla alla 12ª giornata. Spicca subito il derby: appuntamento fissato per domenica 21 settembre alle 12:30.

Occhi puntati anche su Roma-Inter: il big match andrà in scena sabato alle 20:45.

Ecco di seguito tutte gli orari e le date dalla 4° all’11° giornata

  • Lazio-Roma domenica 21 settembre 12.30
  • Roma-Verona domenica 28 settembre 15.00
  • Fiorentina-Roma domenica 5 ottobre 15.00
  • Roma-Inter sabato 18 ottobre 20.45
  • Sassuolo-Roma domenica 26 ottobre ore 15.00
  • Roma-Parma mercoledì 29 ottobre 18.30
  • Milan-Roma domenica 2 novembre 20.45
  • Roma-Udinese domenica 9 novembre 18.00
  • Cremonese-Roma domenica 13 novembre 15.00
