Serie A, ufficiali date e orari fino alla 12ª giornata: il derby a mezzogiorno

La Lega Serie A ha reso noto il calendario dalla 4ª alla 12ª giornata. Spicca subito il derby: appuntamento fissato per domenica 21 settembre alle 12:30.
Occhi puntati anche su Roma-Inter: il big match andrà in scena sabato alle 20:45.
Ecco di seguito tutte gli orari e le date dalla 4° all’11° giornata:
- Lazio-Roma domenica 21 settembre 12.30
- Roma-Verona domenica 28 settembre 15.00
- Fiorentina-Roma domenica 5 ottobre 15.00
- Roma-Inter sabato 18 ottobre 20.45
- Sassuolo-Roma domenica 26 ottobre ore 15.00
- Roma-Parma mercoledì 29 ottobre 18.30
- Milan-Roma domenica 2 novembre 20.45
- Roma-Udinese domenica 9 novembre 18.00
- Cremonese-Roma domenica 13 novembre 15.00