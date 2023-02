Nella domenica della 24ª giornata di Serie A, alle ore 18.00 scendono in campo Udinese contro Spezia. Ritorno da titolare per Nzola che dopo soli sei minuti di gioco mette la sua firma segnando la rete dell’0-1. Al 22′ arriva la reazione dei padroni di casa con Beto. Nella ripresa l’Udinese passa in vantaggio grazie al gol di Pereyra. Al 72’ arriva il pareggio dello Spezia, ancora una volta Nzola, 2-2 allo stadio Friuli.