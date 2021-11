Serie A, Udinese-Sassuolo show 3-2: per i bianconeri. Arnautovic premia il Bologna contro la Samp

Show e gol nelle due partite delle 15 della dodicesima giornata di Serie A. Giostra del gol in Udinese–Sassuolo. A spuntarla sono i bianconeri: 3-2. Vince anche il Bologna. La squadra del doppio ex Mihajlovic – da giocatore ed allenatore – supera la Sampdoria 1-2.

La prima accelerata premia i friulani. All’8′ Deulofeu batte consigli con un preciso interno sinistro. Il Sassuolo ci crede e rimonta. Berardi – servito distrattamente da Silvestri – non perdona (15′). I neroverdi passano poi a controllare il risultato con Frattesi: il centrocampista scuola Roma è perfetto nel tempo di inserimento sul cross di Rogerio e mette dentro (28′). L’Udinese non si abbatte ed esattamente dieci minuti dopo pareggia con Molina: decisiva la deviazione proprio di Frattesi (38′). Il secondo tempo si apre come il primo: l’Udinese si (ri)porta in vantaggio grazie alla rete di Beto, generosamente servito da Deulofeu (52′).

In Sampdoria–Bologna numerose sono le occasioni per entrambe le squadre. La più ghiotta è per i blucerchiati, fermati al 15′ dal palo colpito da Askildsen. Il vantaggio però è della squadra del doppio ex – giocatore ed allenatore – di Mihajlovic: chirurgico e potente il tiro di Svanberg (47′). La Samp rimane però in gara e al 78′ viene premiata dal pareggio di Thorsby. Il gol del norvegese è però un’illusione. Due minuti dopo Arnautovic ripristina il vantaggio (79′).