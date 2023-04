Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto acciuffa il pareggio all’ultimo

Alla Dacia Arena è andata in scena Udinese-Monza terminata 2-2. A sbloccare il match al 18′ ci pensa Lovric su perfetto passaggio filtrante di Wallace. A inizio ripresa il Monza la ribalta in pochi minuti: prima raggiunge il pari con Colpani, dopo meno di dieci minuti rete di Rovella che sigla il suo primo goal in serie A. La gara non termina qui, l’arbitro Massimi assegna al 90′ un rigore per l’Udinese: contatto in area tra Petagna e Nestorowski, rete di Beto che spiazza Di Gregorio dal dischetto. La partita termina in pareggio.