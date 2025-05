Nonostante la retrocessione già aritmetica, il Monza vince con orgoglio e guadagna 3 punti 4 mesi dopo l’ultima volta. Con questa sconfitta l’Udinese si ferma a quota 44 punti in 12esima posizione, stessi del Torino con una gara in meno.

Il Monza torna a vincere dopo quasi 4 mesi in casa dell’Udinese. Dopo un primo tempo finito 0-0 ma con tante occasioni per i bianconeri, la sblocca Gianluca Caprari nella ripresa. Immediata la reazione della squadra di Runjaic che dopo 3 conclusioni vicine al gol, riesce a trovare la rete del pareggio con Lorenzo Lucca. Sul finale Keita Baldé, rientrato dall’infortunio, segna il gol della vittoria.

Nella prossima giornata l’Udinese sfiderà la Juventus a Torino, gara cruciale per i bianconeri in chiave Champions dopo il pareggio con la Lazio per 1-1, il Monza invece incontrerà l’Empoli in corsa per la salvezza.