Nell’anticipo del sabato sera del quarto turno della Serie A, l’Udinese ha ospitato il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri si sono imposti con un netto 3-0 e una prova eccellente contro una squadra che, fino a stasera, non aveva mai perso.

Con una doppietta è stato decisivo Pulisic, implacabile davanti alla porta. A definire il risultato finale ci ha pensato Fofana su assist di Rabiot. Una grande prestazione non solo dal punto di vista offensivo, ma anche da quello difensivo. I padroni di casa non sono mai riusciti a calciare verso Terracciano, se non negli ultimi dieci minuti di arrembaggio. Passi avanti importanti per i milanesi dopo la scioccante sconfitta in casa contro la Cremonese.