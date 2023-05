Serie A, Udinese-Lazio 0-1. Decide Immobile su rigore

La Lazio impegnata ad Udine in questa 36ª giornata di Serie A. Gara complicata per gli uomini di Sarri nel primo tempo. L’Udinese gioca con coraggio, ci prova ma non riesce a trovare la via del gol. Il match si sblocca nella ripresa grazie al rigore segnato da Immobile. Nel finale l’Udinese ci prova, Nestorovski segna di testa ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Finisce 0-1 per i biancocelesti. La Lazio scavalca l’Inter al terzo posto mettendo a -2 i nerazzurri e a -4 il Milan.