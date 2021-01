Serie A, Udinese-Inter 0-0. I nerazzurri falliscono l’aggancio al primo posto

Finita la partita allo Stadio Friuli di Udine tra Udinese e Inter, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono più propositivi, ma i friuliani si coprono bene e sfruttano gli spazi lasciati dagli uomini di Conte. L’Inter però è imprecisa e Lautaro non sfrutta le occasioni create. Finisce con un pareggio a reti bianche tra le squadre. L’Inter rimane al secondo posto con 41 punti in classifica, l’Udinese si porta al quattordicesimo posto in classifica con 18 punti.