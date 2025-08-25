Il posticipo del lunedì tra Udinese e Verona termina 1-1 al Bluenergy Stadium. Dopo un primo tempo a favore degli ospiti, i friulani passano in vantaggio a inizio ripresa con Kristensen su corner. A 15’ dalla fine Sardar firma il pareggio, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Il risultato lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre: l’Udinese vede sfumare una vittoria importante davanti al proprio pubblico, mentre il Verona non riesce a sfruttare le occasioni create nella prima parte di gara. Un punto che muove la classifica ma che non cambia la situazione delicata di entrambe le formazioni, ancora alla ricerca di continuità in campionato.