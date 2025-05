Nel primo match della trentacinquesima giornata di Serie A si sono sfidate Torino e Venezia. Una gara dal forte significato per le zone basse della classifica, in cui i veneti stanno combattendo per la salvezza. Infatti è proprio la squadra di Di Francesco ha trovare il vantaggio grazie al gol di Kike Perez. Nonostante una partita di lotta però, i padroni di casa sono riusciti ad agguantare il pari con il rigore realizzato da Vlasic.

Il Venezia adesso dovrà attendere i risultati delle sue concorrenti per capire quanto questo pareggio complicherà la rincorsa alla salvezza.