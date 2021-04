Serie A, Torino-Napoli 0-2. Partenopei a pari punti con Juventus e Milan

Il Napoli vince 2-0 in casa del Torino, nel posticipo delle 18.30 della 33esima giornata di Serie A. Due gol dei partenopei, entrambi nel primo tempo, a distanza di due minuti uno dall’altro, bastano per regalare la vittoria alla formazione allenata da Gattuso. Sblocca la partita Bakayoko all’11’, al 13′ raddoppia Osimhen. Al”86′ i padroni di casa restano in inferiorità numerica: espulso Mandragora per doppia ammonizione. Il Napoli sale così al quarto posto in classifica, a pari punti con Milan (che giocherà contro la Lazio alle ore 20.45) e Juventus: 66 in 33 gare. Il Torino resta vicino alla zona retrocessione: 31 punti finora per i granata, insieme a Benevento e Cagliari, ma con una partita giocata in meno.