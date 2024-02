Serie A, Torino-Lecce 2-0: i Granata si rilanciano nella corsa per l’Europa

Nel primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A si sono sfidate Torino e Lecce. I Granata arrivavano da due pareggio che hanno rallentato la rincorsa all’Europa. Con la vittoria di oggi, maturata nel secondo tempo grazie ai gol di Bellanova e Zapata, la squadra di Juric può continuare a sognare un piazzamento che manca dal 2019 e che ora dista un solo punto.

La partita del “Grande Torino” non ha presentato grande emozioni nel primo tempo, sbloccandosi come detto nel secondo, grazie al colpo da biliardo di Bellanova, che è in ottimo momento personale.

Per i salentini da segnalare la prestazione di Falcone, che nonostante i due gol subiti ha tentato di tenere a galla i suoi, soprattutto compiendo un miracolo assoluto su Sanabria.