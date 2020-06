Serie A, Torino-Lazio 1-2: Immobile e Parolo nella ripresa rispondono al gol di Belotti

Al via la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A, con l’anticipo Lazio-Torino. I biancocelesti, sotto al quinto minuto per un rigore di Belotti, riescono a rimontare, come accaduto anche contro la Fiorentina, durante la ripresa. Al 48′ Immobile pareggia i conti con un diagonale da sinistra, mentre è di Parolo, al 72′, il gol decisivo. Con questa vittoria la squadra di Inzaghi, assente in panchina oggi per squalifica, accorcia sulla Juventus e si piazza momentaneamente a -1, in attesa della gara dei bianconeri in serata sul campo del Genoa.