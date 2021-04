Serie A, Torino-Juventus 2-2. Ronaldo pareggia a pochi minuti dalla fine

La Juventus parte con il piede sull’acceleratore. Nei primi minuti i bianconeri si rendono pericolosi per ben tre volte prima con Morata e poi con il doppio tentativo di Chiesa. Il Torino risponde con il tiro di Mandragora che sfiora il palo sinistro di Szczesny, in campo dopo l’esito negativo del tampone. Al 7′ contrasto tra De Ligt e Belotti in area, per Fabbri non ci sono gli estremi del penalty. Cinque minuti e la Juve trova il vantaggio: Chiesa (13′) cerca e trova il dialogo con Morata, entra in area ed insacca sotto le gambe di Sirigu. I granata vengono galvanizzati dallo svantaggio e al 27′ la riapre con l’ex Roma Sanabria. Conclusione dalla lunga distanza di Mangradora, la respinta di Szczesny è difettosa e consegna il pallone sulla testa dell’attaccante paraguaiano. Nel secondo tempo Sanabria porta in vantaggio i granata ma la Juventus pareggia a dieci minuti dalla fine con Ronaldo.