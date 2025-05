È da poco terminata Torino-Inter per 0-2, sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Dopo aver conquistato la finale di Champions League, i nerazzurri mettono a segno una vittoria che li mantiene in corsa per il titolo, in attesa del risultato del Napoli, che alle 20.45 affronterà il Genoa. A sbloccare il match è Zalewski al 14’. Il raddoppio è firmato da Asllani su calcio di rigore al 49’.