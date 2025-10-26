Serie A, Torino-Genoa 2-1: il Grifone crolla ancora, rimonta subita e peggior avvio della storia nell’era dei tre punti

Il Torino batte il Genoa 2-1 e firma la seconda vittoria consecutiva dopo il successo sul Napoli. All’Olimpico Grande Torino è un film già visto: il Grifone va avanti, ma si fa rimontare. E per i rossoblù è notte fonda: tre punti in otto partite, nessuna vittoria e peggior partenza di sempre nell’era dei tre punti.

La gara si accende subito. Dopo sette minuti il Genoa passa: cross di Ekhator, deviazione di Asllani e Morten Thorsby, lasciato solo davanti a Paleari , insacca l’1-0.

Al 63’ Pedersen mette in mezzo e Sabelli, nel tentativo di anticipare l’avversario, devia nella propria porta per l’1-1.

E al 90’ arriva il colpo da copertina. Calcio d’angolo di Lazaro, Maripan si smarca, colpisce al volo e firma una rete splendida: 2-1.

Crisi totale per il Genoa. Ultimo posto, zero vittorie e appena tre punti nelle prime otto giornate: mai era partito così male nell’era dei tre punti. Il Torino, invece, respira e rilancia: 11 punti e convinzione ritrovata. La crisi, questa volta, sembra davvero alle spalle.