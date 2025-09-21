Serie A: Torino crolla, Atalanta spietata, all’Olimpico finisce 0-3

Cala il sipario sull’Olimpico di Torino ed è festa solo per l’Atalanta. La sfida delle 15:00 si chiude con un netto 0-3 che non lascia spazio ad alibi. Dopo un avvio equilibrato, la Dea accelera e al 30’ trova il vantaggio con Nikola Krstovic, bravo a rompere l’equilibrio e a indirizzare il match. È il preludio a un dominio sempre più evidente: prima Sulemana raddoppia, poi ancora il montenegrino firma la sua doppietta personale. Tris servito e Toro in ginocchio.

Nella ripresa la squadra di Baroni prova a reagire con più coraggio e qualche lampo di Simeone, ma non basta: i granata non trovano la via del gol e la partita si spegne senza colpi di scena nei tre minuti di recupero.

Sorride l’Atalanta, che sale a quota 8 punti in classifica e conferma solidità e cinismo. Resta invece ferma al palo la situazione del Torino, che dovrà ritrovare subito certezze in vista del derby con la Juventus. Prossime tappe: i nerazzurri sfideranno il Parma, i granata avranno davanti la stracittadina più attesa.