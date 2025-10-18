Nella settima giornata di Serie A il Torino conquista una vittoria di prestigio battendo il Napoli 1-0 allo stadio Olimpico Grande Torino. A decidere la sfida è un gol dell’ex azzurro Giovanni Simeone, che al minuto 32’ trova la rete del vantaggio, regalando tre punti preziosissimi ai granata.
Il Napoli prova a reagire nel finale e trova anche il pareggio con Lang, ma la rete viene annullata dal VAR per una posizione di fuorigioco. La squadra di Baroni resiste fino al triplice fischio e può esultare per un successo importante, mentre gli uomini di Conte tornano a casa a mani vuote dopo una prestazione sottotono.