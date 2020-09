Serie A, Torino-Atalanta 2-4. La doppietta di Belotti non basta, primi tre punti per gli uomini di Gasperini

Parte bene il campionato dell’Atalanta. Gli uomini di Gasperini, dopo aver saltato la prima giornata contro la Lazio, match che verrò recuperato la prossima settimana, si impongono a Torino e vincono per 4 a 2. 90 minuti di spettacolo e 6 reti a condire un match divertente che ha visto i padroni di casa andare in vantaggio dopo 11 minuti, con il gol di Belotti. Gioia momentanea, spenta 120 secondi dopo dal pareggio del Papu Gomez. Bergamaschi letali nella trequarti offensiva e capaci di portarsi sul 3 a 1 con le reti di Muriel e Hateboer. Chiude il primo tempo un altro squillo di Belotti, per il momentaneo 3 a 2. Ad inizio ripresa, invece, arriva il definitivo gol del 4 a 2 targato de Roon. Zero punti in due gare per i granata di Giampaolo.