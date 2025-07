Una svolta epocale per il calcio italiano e, più in generale, per i grandi campionati europei. Per la prima volta nella storia, una partita di Serie A verrà disputata fuori dai confini nazionali. È quanto deciso questa mattina durante il Consiglio Federale tenutosi a Roma, che ha dato il via libera alla disputa di Milan-Como, gara valida per la 26ª giornata del campionato 2025/26, a Perth, in Australia, nel weekend del 7-8 febbraio 2026.

Secondo tuttomercatoweb.com, la FIGC conferma che dopo la richiesta avanzata dalla Lega Serie A, è arrivata la prima autorizzazione formale. Restano ora da completare solo alcuni passaggi burocratici, come l’ok della Federazione australiana, della UEFA, della FIFA e dell’Asian Football Confederation. Nulla, però, dovrebbe ostacolare la realizzazione dell’evento.

La partita si disputerà all’Optus Stadium, moderno impianto da 60mila posti utilizzato principalmente per cricket, rugby e football australiano. Il governo dell’Australia Occidentale ha già bloccato la data in agenda. Si tratterà di un appuntamento storico: la Serie A sarà il primo grande campionato europeo a giocare una gara ufficiale all’estero, aprendo a nuovi scenari per il futuro del calcio globale.