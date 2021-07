Serie A, svelate le date della prossima stagione: si parte domenica 22 agosto

Svelate le date del prossimo campionato di Serie A: in un comunicato ufficiale diramato dalla Lega, vengono esposte date di inizio e fine, soste, turni infrasettimanali e data di chiusura della prossima stagione. Si parte domenica 22 agosto, mentre saranno 5 i turni infrasettimanali – 22 settembre, 27 ottobre, primo dicembre, 22 dicembre e 6 gennaio. Saranno invece 7 le soste, 5 per lasciare spazio alle gare delle nazionali – 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio e 27 marzo – e 2 per le festività natalizie – 26 dicembre e 2 gennaio -. Ultimo atto della stagione fissato per il 22 maggio 2022.

legaseriea.it