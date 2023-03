Serie A, Spezia-Verona finisce in pari: è 0-0 al Picco

Termina 0-0 lo scontro salvezza tra Spezia e Verona, lunch match della 25esima giornata di Serie A. Nella prima frazione meglio l’Hellas, anche ci sono pochi pericoli dalle parti di Dragowki. Nella ripresa meglio i padroni di casa, ma sono gli Scaligeri a sprecare una grande occasione con Kallon che si fa ipnotizzare davanti al polacco. Le altre grandi occasione sono per i bianconeri: Nzola al 73′ sbatte sul palo, poi Amian non trova la rete per un intervento provvidenziale di Perilli. La squadra di Semplici rimane a +3 su quella di Zaffaroni sempre terzultima.